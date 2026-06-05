Fête de la Marguerite Quettehou
Fête de la Marguerite Quettehou samedi 18 juillet 2026.
Quettehou
Fête de la Marguerite
Place du Marché Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:30:00
fin : 2026-07-19 12:30:00
Date(s) :
2026-07-18 2026-07-19
Samedi 18 juillet à 23h feu d’artifice
Dimanche 19 juillet
10h30 messe en musique avec les Trompes Saint Hubert du Bocage et la Chorale Chant’Saire Cérémonie au Monument aux Morts.
A partir de 16h animations, spectacle de majorettes avec les Starlettes Sottevastaises, apéro-concert avec Stealer Fingers. .
Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie +33 6 23 10 08 37 jamaraljeti@wanadoo.fr
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English : Fête de la Marguerite
L’événement Fête de la Marguerite Quettehou a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Cotentin Le Val de Saire
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