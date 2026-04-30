Quettehou

Festival Les Traversées Tatihou Atelier création de bougies

Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 10:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Après vingt ans d’exploration musicale et de créations scéniques originales, No Mad a pris en 2021 un virage esthétique avec le spectacle Des Oiseaux la nuit, offrant sa musique dans un esprit résolument décarboné. Le choix d’une musique acoustique sans effets sinon ceux des timbres uniques des voix et des instruments, a permis de travailler une nouvelle façon de mettre en valeur les mots et leur puissance d’évocation.

La création lumière a été réalisée avec les mêmes contraintes techniques et intentions, autrement dit sans diffusion d’une source lumineuse électrique, mais aux moyens de photophores et de bougies fabriquées à partir d’une production mellifère drômoise pour la scène. La lumière directe de la bougie n’est pas perceptible par le public, sauf par le scintillement de la flamme que l’on devine par la projection de la lumière sur les instruments. Ce dispositif d’éclairage participe à la mise à nu du spectacle.

Le temps d’un atelier, nous vous proposons avec Guillaume Tarnaud, créateur lumière, de fabriquer les bougies qui serviront à éclairer le concert du soir.

Intervenant Guillaume Tarnaud de No Mad.

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Infos pratiques

Ouverts à tous Sur réservation, dans la limite des places disponibles. .

Quettehou 50630 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Atelier création de bougies

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Atelier création de bougies Quettehou a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture