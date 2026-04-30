Quettehou

Festival Les Traversées Tatihou Atelier création de bougies

Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16 18:20:00

Date(s) :

2026-08-16

Avec No Mad, chaque chanson est une histoire. Pour cette nouvelle création, le quintet réitère sa collaboration avec Pierre Dodet, orfèvre des mots, et poursuit son chemin au plus près du vivant, là où le besoin de refuges affleure.

Avec la richesse de l’ensemble vocal, ses puissantes harmonies et son généreux instrumentarium (clarinettes, violoncelle, alto, percussions, harmonium…), No Mad poursuit l’exploration de l’immense palette dynamique et expressive que seule la dimension acoustique permet. À travers cet univers feutré, baroque parfois, qui leur est propre, les cinq artistes entrelacent leurs voix, cordes, souffles et percussions. L’éclairage à la bougie pousse le spectateur à tendre l’oreille. Mouvant, laissant à peine deviner les expressions, il nous invite à nous plonger dans les lumières vacillantes avec tout autour l’obscurité et ses souvenirs, notre imagination, nos peurs et nos rêves.

Avec leur folk poétique qui touche au plus profond de soi, cette énergie subtile et ancestrale qui célèbre la beauté du vivant, Rangé Sauvage sera une nouvelle expérience sensorielle, intime, essentielle. .

Quettehou 50630 Manche Normandie +33 2 33 05 99 14 billeterie-dac@manche.fr

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English : Festival Les Traversées Tatihou Atelier création de bougies

L’événement Festival Les Traversées Tatihou Atelier création de bougies Quettehou a été mis à jour le 2026-04-30 par CD50 Culture