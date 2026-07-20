UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Quettehou

Vide-greniers Morsalines Quettehou

dimanche 9 août 2026 · Morsalines · Quettehou

Vide-greniers Morsalines Quettehou

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Lieu
Morsalines
Adresse
La Bétinerie
Ville
50630 Quettehou
Département
Manche
Tarif

Quettehou

Vide-greniers

Morsalines La Bétinerie Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Vide-greniers à Morsalines La Bétinerie.
Venez chiner et faire des bonnes affaires !
Buvette et restauration sur place.   .

Morsalines La Bétinerie Quettehou 50630 Manche Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Quettehou a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cotentin Le Val de Saire

À voir aussi à Quettehou (Manche)