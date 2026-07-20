AGENDA · Quettehou
Vide-greniers Morsalines Quettehou
dimanche 9 août 2026 · Morsalines · Quettehou
Informations pratiques
Quettehou
Vide-greniers
Morsalines La Bétinerie Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Vide-greniers à Morsalines La Bétinerie.
Venez chiner et faire des bonnes affaires !
Buvette et restauration sur place. .
Morsalines La Bétinerie Quettehou 50630 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Vide-greniers
L’événement Vide-greniers Quettehou a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Cotentin Le Val de Saire
À voir aussi à Quettehou (Manche)
- Concert Chantons ! St Stephen’s Consort Morsalines Quettehou 31 juillet 2026
- Concerts de musique a capella Eglise Notre Dame de Morsalines Quettehou 1 août 2026
- Festival Les Traversées Tatihou Atelier création de bougies Quettehou 16 août 2026
- Festival Les Traversées Tatihou Atelier création de bougies Quettehou 16 août 2026
- 13ème Festival du voyage à Quettehou halle aux grains Quettehou 14 novembre 2026