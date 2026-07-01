Concert Chantons ! St Stephen’s Consort Morsalines Quettehou

Informations pratiques

Quettehou

Concert Chantons ! St Stephen’s Consort

Morsalines Eglise Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 17:30:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Concert de musique a capella.

Chants de lutte, d’espoir, d’adieu, de prière et de l’amour.

Poulenc, Parry, Holst, Tippett, Victoria, Legrand, Aznavour.

St Stephen’s Consort dir. Nicholas Ansdell-Evans.

Eglise de Morsalines.

Participation libre, chapeau. .

Morsalines Eglise Quettehou 50630 Manche Normandie

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English : Concert Chantons ! St Stephen’s Consort

L’événement Concert Chantons ! St Stephen’s Consort Quettehou a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cotentin Le Val de Saire