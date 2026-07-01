Concert Chantons ! St Stephen’s Consort Morsalines Quettehou
vendredi 31 juillet 2026 · Morsalines · Quettehou
Informations pratiques
Quettehou
Concert Chantons ! St Stephen’s Consort
Morsalines Eglise Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 17:30:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Concert de musique a capella.
Chants de lutte, d’espoir, d’adieu, de prière et de l’amour.
Poulenc, Parry, Holst, Tippett, Victoria, Legrand, Aznavour.
St Stephen’s Consort dir. Nicholas Ansdell-Evans.
Eglise de Morsalines.
Participation libre, chapeau. .
Morsalines Eglise Quettehou 50630 Manche Normandie
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English : Concert Chantons ! St Stephen’s Consort
L’événement Concert Chantons ! St Stephen’s Consort Quettehou a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Cotentin Le Val de Saire
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