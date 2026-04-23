Rando Val de Saire Rue Sainte-Marie Quettehou

Quettehou

Rando Val de Saire

Rue Sainte-Marie Gymnase Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 08:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Le 21 juin 2026, Val de Saire Cyclo organise sa traditionnelle Rando en Val de Saire.

Départ gymnase rue Sainte Marie 50630 Quettehou.

C’est une organisation ludique et sans classement.

Vélo route, VTT, trail, initiation canicross, expo vélo vintage. .

Rue Sainte-Marie Gymnase Quettehou 50630 Manche Normandie

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English : Rando Val de Saire

L’événement Rando Val de Saire Quettehou a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cotentin Le Val de Saire