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Rando Val de Saire Rue Sainte-Marie Quettehou

Rando Val de Saire Rue Sainte-Marie Quettehou

Rando Val de Saire Rue Sainte-Marie Quettehou dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Rue Sainte-Marie

Adresse : Gymnase

Ville : 50630 Quettehou

Département : Manche

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif :

Quettehou

Rando Val de Saire

Rue Sainte-Marie Gymnase Quettehou Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

Le 21 juin 2026, Val de Saire Cyclo organise sa traditionnelle Rando en Val de Saire.
Départ gymnase rue Sainte Marie 50630 Quettehou.
C’est une organisation ludique et sans classement.
Vélo route, VTT, trail, initiation canicross, expo vélo vintage.   .

Rue Sainte-Marie Gymnase Quettehou 50630 Manche Normandie  

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English : Rando Val de Saire

L’événement Rando Val de Saire Quettehou a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cotentin Le Val de Saire

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