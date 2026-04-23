Rando Val de Saire Rue Sainte-Marie Quettehou
Rando Val de Saire Rue Sainte-Marie Quettehou dimanche 21 juin 2026.
Quettehou
Rando Val de Saire
Rue Sainte-Marie Gymnase Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 08:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Le 21 juin 2026, Val de Saire Cyclo organise sa traditionnelle Rando en Val de Saire.
Départ gymnase rue Sainte Marie 50630 Quettehou.
C’est une organisation ludique et sans classement.
Vélo route, VTT, trail, initiation canicross, expo vélo vintage. .
Rue Sainte-Marie Gymnase Quettehou 50630 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rando Val de Saire
L’événement Rando Val de Saire Quettehou a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Cotentin Le Val de Saire
À voir aussi à Quettehou (Manche)
- L’Irlande en Val de Saire Concert Leen Ade Solo Irlande Air Lines Halle aux Grains Quettehou 30 avril 2026
- Les balcons du Val de Saire Quettehou Manche 1 mai 2026
- Vide-grenier Quettehou 10 mai 2026
- Vide-greniers Quettehou 14 mai 2026
- Randonnée pédestre La Redoute Quettehou 24 juin 2026