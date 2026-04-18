Fête de la mer Port de La Tremblade La Tremblade

La Tremblade

Fête de la mer

Port de La Tremblade La Grève La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Promenades en mer, concert, déambulation, repas, feu d’artifice à 23h

Programme à venir

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Port de La Tremblade La Grève La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 99 17

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English :

Sea walks, concert, parade, meal, fireworks at 11 p.m

Program to come

L’événement Fête de la mer La Tremblade a été mis à jour le 2026-05-12 par Mairie de La Tremblade