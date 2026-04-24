Fête de la mer Vieux Port Pornic
Fête de la mer Vieux Port Pornic dimanche 9 août 2026.
Pornic
Fête de la mer
Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 10:45:00
fin : 2026-08-09 10:45:00
Date(s) :
2026-08-09
Tous à bord pour la fête de la mer à Pornic !
L’ esplanade de la Ria à Pornic se transforme en un grand village flottant où se rassemblent les passionnés de la mer et du monde maritime.
Cet événement, en solidarité avec la SNSM et les pêcheurs, célèbre l’océan sous toutes ses formes et promet une journée riche en émotions et en découvertes pour petits et grands.
C’est quoi la Fête de la Mer à Pornic ?
Plus qu’un simple événement festif, c’est une tradition ancestrale qui perpétue l’héritage maritime de la ville et célèbre le lien indéfectible qui unit les Pornicais à la mer.
Au programme à venir (sous réserve de modification)
Bon à savoir
11h messe en plein air célébrée en hommage aux disparus de la mer, avec un dépôt de gerbes de fleurs dans l’océan.
restauration sur place midi et soir
animations gratuites: à partir de midi, et groupes musicaux
balade en mer, sur un bateau de pêche ou à bord du Corsaire de Retz (billetterie sur place)
arrêté de circulation et de stationnement à télécharger en bas de page ( à venir)
Pour profiter pleinement de la fête de la mer à Pornic
on vous recommande d’arriver tôt afin d’éviter la foule
privilégiez vos déplacements en utilisant la navette gratuite
pensez à réserver votre hébergement à l’avance si vous souhaitez prolonger votre séjour et explorer davantage les charmes de Pornic
Laissez-vous envoûter par la magie de la Fête de la Mer à Pornic et découvrez la ville sous un nouveau jour.
Découvrez ici tous les événements programmés à Pornic .
Vieux Port Esplanade de la Ria Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 07 97 65 51
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English :
All aboard for the Fête de la mer in Pornic!
L’événement Fête de la mer Pornic a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT44
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