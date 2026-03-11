Fête de la Mer Saint-Aubin-sur-Mer

Fête de la Mer

Début : Samedi Samedi 2026-08-08

fin : 2026-08-09

2026-08-08

Fête de la mer à Saint Aubin sur mer

> samedi 8 août bal populaire à partir de 20h45 avec DJ Val, en attendant le feu d’artifice.

RDV à la plage.

> dimanche 9 août

10h30 Messe de la mer

11h30 Parade de la mer de l’église à la plage

12h15 Cérémonie du souvenir des disparus en mer et verre de l’amitié

15h30 Le perré en folie avec la fanfare Pop N’Caux .

Plage Eglise Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie

English : Fête de la Mer

