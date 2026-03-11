Fête de la Mer Saint-Aubin-sur-Mer
Fête de la Mer Saint-Aubin-sur-Mer samedi 8 août 2026.
Fête de la Mer
Plage Eglise Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Début : Samedi Samedi 2026-08-08
fin : 2026-08-09
2026-08-08
Fête de la mer à Saint Aubin sur mer
> samedi 8 août bal populaire à partir de 20h45 avec DJ Val, en attendant le feu d’artifice.
RDV à la plage.
> dimanche 9 août
10h30 Messe de la mer
11h30 Parade de la mer de l’église à la plage
12h15 Cérémonie du souvenir des disparus en mer et verre de l’amitié
15h30 Le perré en folie avec la fanfare Pop N’Caux .
Plage Eglise Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 6 30 50 54 32 staubinpassion@saintaubinsurmer76.fr
English : Fête de la Mer
