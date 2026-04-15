Balade Littoral 76 Saint-Aubin-sur-Mer
Balade Littoral 76 Saint-Aubin-sur-Mer lundi 15 juin 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Balade Littoral 76
Parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 18:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15
Deux heures pour évoquer le paysage, les usages, les aménagements, les phénomènes naturels, les impacts du changement climatique
A 18h rendez-vous au parking de la plage
Gratuit, sur réservation au 02 35 97 00 63 .
Parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63
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English : Balade Littoral 76
L’événement Balade Littoral 76 Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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