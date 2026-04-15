Saint-Aubin-sur-Mer

Balade Littoral 76

Parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 18:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Deux heures pour évoquer le paysage, les usages, les aménagements, les phénomènes naturels, les impacts du changement climatique

A 18h rendez-vous au parking de la plage

Gratuit, sur réservation au 02 35 97 00 63 .

Parking de la plage Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 00 63

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English : Balade Littoral 76

L’événement Balade Littoral 76 Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre