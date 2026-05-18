Marche aquatique côtière Saint-Aubin-sur-Mer
Marche aquatique côtière Saint-Aubin-sur-Mer dimanche 2 août 2026.
Saint-Aubin-sur-Mer
Marche aquatique côtière
Front de mer Saint-Aubin-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Une balade en marche aquatique côtière, c’est la promesse de prendre un bon bol d’air marin et de découvrir les richesses du littoral sous un nouveau jour ! Au départ de Saint Aubin sur mer, vous vous élancerez à marée basse en compagnie d’un moniteur pour un moment de communion avec la mer, entre marche et aquagym. Votre guide vous fera apprécier les bienfaits de cette discipline pas comme les autres et partagera avec vous ses connaissances sur l’environnement !
Horaire non défini. RDV au front de mer. Réservation obligatoire.
Public à partir de 16 ans, débutants acceptés.
Nombre de participants 10, possibilités 20 si deuxième accompagnateur.
Matériel fourni combinaison à la location 3€
Matériel à prévoir vêtements chauds, coupe-vent, crème solaire, chapeau, eau (en fonction du temps).
Prérequis savoir nager 25 m (déclaration sur l’honneur demandée).
Annulation en cas de météo défavorable. .
Front de mer Saint-Aubin-sur-Mer 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 93 20 sports@cote-albatre.com
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English : Marche aquatique côtière
L’événement Marche aquatique côtière Saint-Aubin-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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