Fête de la MJC 80/90’s Rue Jacques Prévert Trégunc
vendredi 10 juillet 2026 · Rue Jacques Prévert · Trégunc
Informations pratiques
Trégunc
Fête de la MJC 80/90’s
Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
10 JUILLET ROLLER DANCE FÊTE DE LA MJC À PARTIR DE 17h30 ! Préparez vos rollers et votre meilleure énergie pour une soirée festive avec Martine Patine ! Venez danser en rollers sur les plus grands tubes des années 80 & 90 et replonger dans l’ambiance de ces décennies mythiques. Et si vous osez le déguisement années 80 ou 90, vous mettrez assurément le feu à la piste !
Tout public, restauration sur place ou pique-nique. .
Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93
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English :
L’événement Fête de la MJC 80/90’s Trégunc a été mis à jour le 2026-06-25 par OTC CCA
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