Fête de la MJC 80/90’s Rue Jacques Prévert Trégunc

Informations pratiques

Trégunc

Fête de la MJC 80/90’s

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

10 JUILLET ROLLER DANCE FÊTE DE LA MJC À PARTIR DE 17h30 ! Préparez vos rollers et votre meilleure énergie pour une soirée festive avec Martine Patine ! Venez danser en rollers sur les plus grands tubes des années 80 & 90 et replonger dans l’ambiance de ces décennies mythiques. Et si vous osez le déguisement années 80 ou 90, vous mettrez assurément le feu à la piste !

Tout public, restauration sur place ou pique-nique. .

Rue Jacques Prévert Le Sterenn Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 2 98 50 95 93

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English :

L’événement Fête de la MJC 80/90’s Trégunc a été mis à jour le 2026-06-25 par OTC CCA