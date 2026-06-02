Blosseville

Fête de la moisson

Eglise Blosseville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Fête de la Moisson au Village

Venez célébrer les récoltes dans une ambiance chaleureuse et conviviale lors de notre traditionnelle Fête de la Moisson !

À 11h Messe de la Moisson dans une église magnifiquement décorée pour l’occasion, suivie d’un verre de l’amitié offert à tous les participants.

Tout au long de la journée, profitez de nombreuses animations

Marché artisanal avec des créateurs et producteurs locaux

Foire à tout pour dénicher de bonnes affaires

Animations pour petits et grands

Visites de l’église décorée

Restauration sur place

Une journée festive à partager en famille ou entre amis, placée sous le signe des traditions, de la convivialité et du patrimoine rural.

Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble les richesses de notre terroir ! .

Eglise Blosseville 76460 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 06 04 41

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English : Fête de la moisson

L’événement Fête de la moisson Blosseville a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre