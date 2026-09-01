Informations pratiques

Heiteren

Fête de la moisson

Heiteren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Pèlerinage de notre Dame de Thierhurst organisé par le conseil de la Fabrique de l’Eglise et le restaurant Au bout de l’allée , ainsi que des bénévoles. Grande messe en plein air à 15h00. Restauration sur place midi et soir sur réservation au 03 89 72 73 02 ou au 06 74 34 47 96

Pèlerinage de notre Dame de Thierhurst organisé par le conseil de la Fabrique de l’Eglise.

Célébration en plein air à 15h (derrière la chapelle).

Repas de midi proposé (pâté en croûte chaud, crudités, tarte et café) sur réservation.

Tartes flambées à déguster le soir. 0 .

Heiteren 68600 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 72 51 52

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English :

Our Lady of Thierhurst Pilgrimage organized by the Church Fabrique Council and the restaurant Au bout de l’allée , as well as volunteers. Great mass in the open air at 15h00. Catering on site for lunch and dinner on reservation at 03 89 72 73 02 or 06 74 34 47 96

L’événement Fête de la moisson Heiteren a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach