Fête de la moisson rue de verdun Lubey
samedi 29 août 2026 · rue de verdun · Lubey
Informations pratiques
Lubey
Fête de la moisson
rue de verdun Stade Lubey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Fête de la Moisson organisée par Lubey en fête
Entrée libre
Animations pour petits et grands
Marché du terroir et de l’artisanat
Exposition de vieilles mécaniques
Restauration sur place et réservation
Buvette sur placeTout public
0 .
rue de verdun Stade Lubey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 47 12 11 lubeyenfete54@outlook.fr
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English :
Harvest Festival organized by Lubey en Fête
Free admission
Activities for all ages
Local produce and crafts market
Vintage vehicle exhibition
On-site dining and reservations
On-site refreshment stand
L’événement Fête de la moisson Lubey a été mis à jour le 2026-07-16 par MILTOL