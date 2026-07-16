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AGENDA · Lubey

Fête de la moisson rue de verdun Lubey

samedi 29 août 2026 · rue de verdun · Lubey

Fête de la moisson rue de verdun Lubey

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
rue de verdun
Adresse
Stade
Ville
54150 Lubey
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
0 Gratuit

Lubey

Fête de la moisson

rue de verdun Stade Lubey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Fête de la Moisson organisée par Lubey en fête

Entrée libre

Animations pour petits et grands
Marché du terroir et de l’artisanat
Exposition de vieilles mécaniques

Restauration sur place et réservation
Buvette sur placeTout public
0  .

rue de verdun Stade Lubey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 47 12 11  lubeyenfete54@outlook.fr

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English :

Harvest Festival organized by Lubey en Fête

Free admission

Activities for all ages
Local produce and crafts market
Vintage vehicle exhibition

On-site dining and reservations
On-site refreshment stand

L’événement Fête de la moisson Lubey a été mis à jour le 2026-07-16 par MILTOL