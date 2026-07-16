Fête de la moisson rue de verdun Lubey

Informations pratiques

Lubey

Fête de la moisson

rue de verdun Stade Lubey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Fête de la Moisson organisée par Lubey en fête

Entrée libre

Animations pour petits et grands

Marché du terroir et de l’artisanat

Exposition de vieilles mécaniques

Restauration sur place et réservation

Buvette sur placeTout public

0 .

rue de verdun Stade Lubey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 47 12 11 lubeyenfete54@outlook.fr

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English :

Harvest Festival organized by Lubey en Fête

Free admission

Activities for all ages

Local produce and crafts market

Vintage vehicle exhibition

On-site dining and reservations

On-site refreshment stand

L’événement Fête de la moisson Lubey a été mis à jour le 2026-07-16 par MILTOL