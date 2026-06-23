Vesc

Fête de la moisson

Col de Vesc Vesc Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 09:00:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Fête de la moisson, matériel et traditionnel ancien. Exposition de tracteurs anciens, balade à poney, spectacle de magie, marché de producteurs, démonstrations de battage à l’ancienne et de labour. Buvette et restauration sur place.

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Col de Vesc Vesc 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 83 92 91

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English :

Harvest Festival, featuring vintage and traditional equipment. Exhibition of vintage tractors, pony rides, magic show, farmers’ market, demonstrations of traditional threshing and plowing. Refreshments and food available on site.

L’événement Fête de la moisson Vesc a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux