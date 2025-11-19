Fête de la montagne Génos

Fête de la montagne

VAL LOURON Génos Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-22 09:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Pour clôturer la saison, le ski club Val Louron organise la fête de la montagne.

Nombreuses animations, buvettes, crêpes, huitres, musique, et ambiance !

VAL LOURON Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 99 00

English :

To close the season, the Val Louron ski club organizes the mountain festival.

Lots of entertainment, refreshment stands, crêpes, oysters, music and atmosphere!

German :

Zum Abschluss der Saison organisiert der Skiclub Val Louron das Bergfest.

Zahlreiche Animationen, Getränkestände, Crêpes, Austern, Musik und Stimmung!

Italiano :

Per concludere la stagione, lo sci club Val Louron organizza una festa della montagna.

Tanta animazione, punti di ristoro, frittelle, ostriche, musica e atmosfera!

Espanol :

Para cerrar la temporada, el club de esquí de Val Louron organiza una fiesta de la montaña.

Mucha animación, chiringuitos, tortitas, ostras, música y ambiente

