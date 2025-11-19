Fête de la montagne Génos
Fête de la montagne Génos dimanche 22 mars 2026.
Fête de la montagne
VAL LOURON Génos Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-22 09:00:00
fin : 2026-03-22 17:00:00
2026-03-22
Pour clôturer la saison, le ski club Val Louron organise la fête de la montagne.
Nombreuses animations, buvettes, crêpes, huitres, musique, et ambiance !
VAL LOURON Génos 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 99 00
English :
To close the season, the Val Louron ski club organizes the mountain festival.
Lots of entertainment, refreshment stands, crêpes, oysters, music and atmosphere!
German :
Zum Abschluss der Saison organisiert der Skiclub Val Louron das Bergfest.
Zahlreiche Animationen, Getränkestände, Crêpes, Austern, Musik und Stimmung!
Italiano :
Per concludere la stagione, lo sci club Val Louron organizza una festa della montagna.
Tanta animazione, punti di ristoro, frittelle, ostriche, musica e atmosfera!
Espanol :
Para cerrar la temporada, el club de esquí de Val Louron organiza una fiesta de la montaña.
Mucha animación, chiringuitos, tortitas, ostras, música y ambiente
