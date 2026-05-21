Saint Bonnet-Laval

FÊTE DE LA MOTO

Saint Bonnet-Laval Lozère

Tarif : 30 – 30 – EUR

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Fête de la moto avec 3 parcours

1 vieille moto, 1 moto récente, 1 enduro, départ à partir de 8h.

Programme de la journée

Petit déjeuner, balade, repas (charcuterie, salade, jambon à la broche, fromage, dessert).

Sur inscriptions.

Organisée par A.M.C.A Auroux48.

Fête de la moto avec 3 parcours

1 vieille moto, 1 moto récente, 1 enduro, départ à partir de 8h.

Programme de la journée

Petit déjeuner, balade, repas (charcuterie, salade, jambon à la broche, fromage, dessert).

Sur inscriptions.

Organisée par A.M.C.A Auroux48. .

Saint Bonnet-Laval 48600 Lozère Occitanie +33 6 08 35 79 08 amca48@yahoo.fr

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English :

Motorcycle festival with 3 courses:

1 old bike, 1 new bike, 1 enduro, starting at 8am.

Program for the day:

Breakfast, ride, meal (cold cuts, salad, ham on the spit, cheese, dessert).

Registration required.

Organized by A.M.C.A Auroux48.

L’événement FÊTE DE LA MOTO Saint Bonnet-Laval a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Langogne