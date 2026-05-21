FÊTE DE LA MOTO Saint Bonnet-Laval
FÊTE DE LA MOTO Saint Bonnet-Laval samedi 13 juin 2026.
Saint Bonnet-Laval
FÊTE DE LA MOTO
Saint Bonnet-Laval Lozère
Tarif : 30 – 30 – EUR
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Fête de la moto avec 3 parcours
1 vieille moto, 1 moto récente, 1 enduro, départ à partir de 8h.
Programme de la journée
Petit déjeuner, balade, repas (charcuterie, salade, jambon à la broche, fromage, dessert).
Sur inscriptions.
Organisée par A.M.C.A Auroux48.
Fête de la moto avec 3 parcours
1 vieille moto, 1 moto récente, 1 enduro, départ à partir de 8h.
Programme de la journée
Petit déjeuner, balade, repas (charcuterie, salade, jambon à la broche, fromage, dessert).
Sur inscriptions.
Organisée par A.M.C.A Auroux48. .
Saint Bonnet-Laval 48600 Lozère Occitanie +33 6 08 35 79 08 amca48@yahoo.fr
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English :
Motorcycle festival with 3 courses:
1 old bike, 1 new bike, 1 enduro, starting at 8am.
Program for the day:
Breakfast, ride, meal (cold cuts, salad, ham on the spit, cheese, dessert).
Registration required.
Organized by A.M.C.A Auroux48.
L’événement FÊTE DE LA MOTO Saint Bonnet-Laval a été mis à jour le 2026-05-21 par 48-OT Langogne