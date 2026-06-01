Fête de la Motte Mazerolles
Fête de la Motte Mazerolles samedi 20 juin 2026.
Mazerolles
Fête de la Motte
Mazerolles Charente
Tarif : 12 – 12 – 20 EUR
repas paella
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Motte à Mazerolles propose un marché de producteurs, une randonnée pédestre, une exposition de voitures anciennes, des jeux pour enfants, une paëlla géante et un spectacle de feu.
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Mazerolles 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 09 92
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English :
The Fête de la Motte in Mazerolles features a farmers’ market, a hike, a vintage car show, children’s games, a giant paëlla and a fire show.
L’événement Fête de la Motte Mazerolles a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine
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