Mazerolles

Fête de la Motte

Mazerolles Charente

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

repas paella

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Fête de la Motte à Mazerolles propose un marché de producteurs, une randonnée pédestre, une exposition de voitures anciennes, des jeux pour enfants, une paëlla géante et un spectacle de feu.

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Mazerolles 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 09 92

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English :

The Fête de la Motte in Mazerolles features a farmers’ market, a hike, a vintage car show, children’s games, a giant paëlla and a fire show.

L’événement Fête de la Motte Mazerolles a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Charente Limousine