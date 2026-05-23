Sang pour sang en Soubestre, théâtre Mazerolles
Sang pour sang en Soubestre, théâtre Mazerolles dimanche 14 juin 2026.
Mazerolles
Sang pour sang en Soubestre, théâtre
Foyer rural Mazerolles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:30:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Les Baladins du Soubestre présente leur nouvelle pièce intitulée Histoires courtes en espaces clos . .
Foyer rural Mazerolles 64233 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fariza.donsdusangsoubestre@gmail.com
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L’événement Sang pour sang en Soubestre, théâtre Mazerolles a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran