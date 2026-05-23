Mazerolles

Sang pour sang en Soubestre, théâtre

Foyer rural Mazerolles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Les Baladins du Soubestre présente leur nouvelle pièce intitulée Histoires courtes en espaces clos . .

Foyer rural Mazerolles 64233 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fariza.donsdusangsoubestre@gmail.com

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English : Sang pour sang en Soubestre, théâtre

L’événement Sang pour sang en Soubestre, théâtre Mazerolles a été mis à jour le 2026-05-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran