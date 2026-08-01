Fête de la moule à Port-Giraud Port Giraud La Plaine-sur-Mer

Informations pratiques

La Plaine-sur-Mer

Fête de la moule à Port-Giraud

Port Giraud Parking de Port Giraud La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La Fête de la Moule à La Plaine-sur-Mer un rendez-vous estival incontournable

L’association Le Réveil Plainais vous donne rendez-vous pour la traditionnelle Fête de la Moule qui se tiendra ou Port Giraud à La Plaine-sur-Mer.

Cette année encore, l’association vous promet une soirée conviviale et gourmande placée sous le signe de la découverte et du partage.

Au programme

Dégustez les meilleures moules de la région

Au menu, un large choix de moules fraîches préparées selon des recettes traditionnelles et originales , moules sauce giraudine.

Les gourmands pourront également se régaler avec d’autres spécialités soupe de poisson, frites, sardines grillées, saucisses,sandwich américain, crépes maison, glaces.

Grand bal animé par Les Dalton’s Night.



Infos pratiques

entrée gratuite, consommations payantes

pas de réservation

Alors, ne manquez pas cet événement incontournable de l’été à La Plaine-sur-Mer !

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Port Giraud Parking de Port Giraud La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 90 74 51 lereveilplainais44@orange.fr

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English :

The Fête de la Moule in La Plaine-sur-Mer: an unmissable summer event

L’événement Fête de la moule à Port-Giraud La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-31 par I_OT Pornic