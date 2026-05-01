Jeu de piste Le Tracé des Douaniers La Plaine-sur-Mer

La Plaine-sur-Mer

Jeu de piste Le Tracé des Douaniers

38 rue de Gravette La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 14:30:00

fin : 2026-05-27 18:30:00

Date(s) :

2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20 2026-05-27 2026-06-03 2026-06-10 2026-06-17 2026-06-24 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Le Tracé des Douaniers devenez la Légende du Pays de Retz

Vous aimez le vélo, les énigmes et les challenges d’équipe ? Le Tracé des Douaniers est votre terrain de jeu idéal ! Plus qu’une balade, c’est une immersion mémorable mêlant sport, cohésion et découverte du patrimoine côtier.

Au programme

Votre Mission La Grande Traque

Après un Briefing Commando express, chaque escouade reçoit son carnet de route.

L’objectif ? Accumuler un score maximum pour entrer dans la légende.

Le Circuit Une boucle de 15,4 km reliant La Plaine-sur-Mer et Préfailles. Un parcours iodé serpentant entre les pêcheries et les sentiers emblématiques du Pays de Retz.

Les Zones Chaudes Localisez les 8 points d’intérêt stratégiques répartis sur les deux communes.

Les Énigmes Décodez 5 énigmes cruciales. Il ne suffit pas d’être rapide, il faut être rusé !

Preuves Criminelles Immortalisez votre progression avec 7 clichés obligatoires pour valider vos missions.

Le Verdict Le classement final se fait aux points. En formule autonome (1D), vous gérez votre propre chronomètre. Le temps sera votre allié… ou votre pire ennemi !

Public

Accessible à tous, cette activité est idéale pour les familles, les amis et les sportifs en quête d’une aventure originale au grand air.

Informations Pratiques

Période vacances de Pâques

Équipement prévoyez votre vélo ou louez-le directement sur place (VTC/VAE disponibles)

Inscription et réservation: en ligne ou par téléphone

Sur place rendez-vous chez Yakavélo à La Plaine-sur-Mer

Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

38 rue de Gravette La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 45 01 94 99 sandrine@yakaveloloc.com

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English :

Le Tracé des Douaniers: become the legend of Pays de Retz

L’événement Jeu de piste Le Tracé des Douaniers La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par I_OT Pornic