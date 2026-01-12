Visite gratuite de la Spiruline de Retz et Algues de Retz La Plaine-sur-Mer

Visite gratuite de la Spiruline de Retz et Algues de Retz

Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-03-04 16:00:00

fin : 2026-05-27

2026-03-04 2026-03-06 2026-03-11 2026-03-13 2026-03-18 2026-03-20 2026-03-25 2026-03-27 2026-04-01 2026-04-03 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-15 2026-04-17 2026-04-22 2026-04-24 2026-04-29 2026-05-01 2026-05-06 2026-05-08

La Ferme des Roseaux découvrez la production de la Spiriline de Retz et la récolte des Algues de Retz à La Plaine-sur-Mer.

Hugo et Marion,deux producteurs artisans passionnés vous accueillent dans leur ferme éco-responsable à deux pas de l’océan, pour vous faire découvrir leur savoir-faire.

De la culture de spiruline paysanne à la cueillette d’algues marines, ils vous feront partager le métier de spirulinier et d’algoculteur.

Au programme:

La visite vous permettra de découvrir les secrets de la culture de la spiruline, cette microalgue bleu-vert aux propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Riche en protéines, vitamines, minéraux et antioxydants, elle est considérée comme un super-aliment par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Vous en apprendrez davantage sur ses bienfaits pour la santé et sur les différentes façons de la consommer.

Infos pratiques:

Visite adaptée à tous les publics

Pas besoin de réserver ( sauf de la mi-décembre à fin février où les visites se font sur RDV)

Gamme de produits Spiruline de Retz et Algues de Retz disponible dans la boutique

Pourquoi on aime

La visite est gratuite, accessible à tous et très conviviale.

On découvre le savoir-faire local.

Les explications sont claires, pédagogiques et passionnantes.

Les producteurs sont accueillants et passionnés, ce qui rend la visite vivante

Il est possible d’acheter sur place des produits locaux et de qualité.

Chemin des Roseaux La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 23 29 contact@spiruline-de-retz.fr

English :

La Ferme des Roseaux: discover the production of Spiriline de Retz and the harvesting of Algues de Retz at La Plaine-sur-Mer.

