Fête de la musique à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

La Plaine-sur-Mer

Fête de la musique à La Plaine-sur-Mer

Jardin de Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

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Jardin de Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14 evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

L’événement Fête de la musique à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic