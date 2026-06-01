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Fête de la musique à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer

Fête de la musique à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Adresse : Jardin de Lakas

Ville : 44770 La Plaine-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

La Plaine-sur-Mer

Fête de la musique à La Plaine-sur-Mer

Jardin de Lakas La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

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Jardin de Lakas La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 21 50 14  evenementiel@laplainesurmer.fr

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English :

L’événement Fête de la musique à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic

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