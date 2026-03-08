Vide cales, vide grenier à La Plaine-sur-Mer Port de Gravette La Plaine-sur-Mer
Vide cales, vide grenier à La Plaine-sur-Mer
Port de Gravette Boulevard de la Tara La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
2026-05-16
Videz vos cales, remplissez vos coffres !
L’association APLP (Association des Plaisanciers de La Plaine-sur-Mer) organise l’événements vide-cales -vide-greniers à la Plaine-sur-Me, qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants de la commune et des environs. Ces manifestations, à la fois conviviales et pratiques, permettent de faire de bonnes affaires tout en soutenant une association locale.
Au programme
Vente d’objets liés à la mer, à la pêche et à la navigation (matériel nautique, d’accastillage, d’équipements de pêche, de vêtements marins…)
Vente toutes sortes d’objets d’occasion vêtements, jouets, livres, bibelots, meubles, outils, etc.
Soirée moules frites et buvette sur place
Infos pratiques
parking gratuit à proximité
inscription obligatoir, 4 € minimum 3 mètres
Port de Gravette Boulevard de la Tara La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 59 05 02 aplp44770@gmail.com
English :
Empty your holds, fill your trunks!
