Vide cales, vide grenier à La Plaine-sur-Mer Port de Gravette La Plaine-sur-Mer

Vide cales, vide grenier à La Plaine-sur-Mer

Port de Gravette Boulevard de la Tara La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Videz vos cales, remplissez vos coffres !

L’association APLP (Association des Plaisanciers de La Plaine-sur-Mer) organise l’événements vide-cales -vide-greniers à la Plaine-sur-Me, qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants de la commune et des environs. Ces manifestations, à la fois conviviales et pratiques, permettent de faire de bonnes affaires tout en soutenant une association locale.

Au programme

Vente d’objets liés à la mer, à la pêche et à la navigation (matériel nautique, d’accastillage, d’équipements de pêche, de vêtements marins…)

Vente toutes sortes d’objets d’occasion vêtements, jouets, livres, bibelots, meubles, outils, etc.

Soirée moules frites et buvette sur place

Infos pratiques

parking gratuit à proximité

inscription obligatoir, 4 € minimum 3 mètres



Découvrez ici tous les événements programmés à La Plaine-sur-Mer .

Port de Gravette Boulevard de la Tara La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 14 59 05 02 aplp44770@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Empty your holds, fill your trunks!

L’événement Vide cales, vide grenier à La Plaine-sur-Mer La Plaine-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-08 par I_OT Pornic