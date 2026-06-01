Fête de la musique 0-6 ans Corlay
Fête de la musique 0-6 ans Corlay mercredi 17 juin 2026.
Corlay
Fête de la musique 0-6 ans
Ecole de musique Graines de musique Corlay Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Différents ateliers proposés.
Inscription au 07 64 38 94 56
Entrée libre. Tous publics .
Ecole de musique Graines de musique Corlay 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 38 94 56
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English :
L’événement Fête de la musique 0-6 ans Corlay a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Bretagne Centre
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