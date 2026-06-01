Corlay

Fête de la musique 0-6 ans

Ecole de musique Graines de musique Corlay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Différents ateliers proposés.

Inscription au 07 64 38 94 56

Entrée libre. Tous publics .

Ecole de musique Graines de musique Corlay 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 38 94 56

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English :

L’événement Fête de la musique 0-6 ans Corlay a été mis à jour le 2026-05-27 par Office de tourisme Bretagne Centre