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PARTIR EN LIVRE Lecture Corlay

PARTIR EN LIVRE Lecture Corlay jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Résidence Magdelaine

Ville : 22320 Corlay

Département : Côtes-d'Armor

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Corlay

PARTIR EN LIVRE Lecture

Résidence Magdelaine Corlay Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 10:30:00
fin : 2026-06-18 11:30:00

Date(s) :
2026-06-18

Lecture   .

Résidence Magdelaine Corlay 22320 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 64 38 94 56 

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English :

L’événement PARTIR EN LIVRE Lecture Corlay a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Centre

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