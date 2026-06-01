Amuré

Fête de la musique 2026 à Amuré

Port Goron Amuré Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur du Marais et au bord de l’eau, venez vivre un moment de convivialité, de partage et de découverte musicale. Cette soirée sera l’occasion de célébrer la musique sous toutes ses formes et de se retrouver dans une atmosphère festive et familiale.

Grâce à tous les habitants qui se sont mobilisés et investis pour faire de cet événement un rendez-vous incontournable de la vie communale.

A disposition parking et restauration.

Artistes

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Que vous soyez passionné de musique, simple curieux ou à la recherche d’une agréable soirée entre amis ou en famille, vous êtes tous les bienvenus pour célébrer ensemble la Fête de la Musique ! .

Port Goron Amuré 79210 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête de la musique 2026 à Amuré

L’événement Fête de la musique 2026 à Amuré Amuré a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Niort Marais Poitevin