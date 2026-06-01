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Fête de la Musique 2026 Charleval

Fête de la Musique 2026 Charleval samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 27380 Charleval

Département : Eure

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Charleval

Fête de la Musique 2026

Place de la Mairie Charleval Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La Fête de la Musique approche à grand pas !
Tous à vos agendas, le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous sur la place de la Mairie le Samedi 20 juin, à partir de 18h pour vibrer au son de la musique !
Les groupes du conservatoire de Charleval viendront mettre l’ambiance dès 18h avec au programme Batucada, Blue Moon, Dragonfly, Duo à la guitare et les Ziq’Acharnés.
A partir de 22h, venez vous déhancher avec Gégé avec le traditionnel Bal à Gégé de la fête de la musique.

Petite restauration sur place !   .

Place de la Mairie Charleval 27380 Eure Normandie +33 7 86 02 53 88 

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English : Fête de la Musique 2026

L’événement Fête de la Musique 2026 Charleval a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Lyons Andelle

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