Fête de la Musique 2026 Charleval
Fête de la Musique 2026 Charleval samedi 20 juin 2026.
Charleval
Fête de la Musique 2026
Place de la Mairie Charleval Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La Fête de la Musique approche à grand pas !
Tous à vos agendas, le Comité des Fêtes vous donne rendez-vous sur la place de la Mairie le Samedi 20 juin, à partir de 18h pour vibrer au son de la musique !
Les groupes du conservatoire de Charleval viendront mettre l’ambiance dès 18h avec au programme Batucada, Blue Moon, Dragonfly, Duo à la guitare et les Ziq’Acharnés.
A partir de 22h, venez vous déhancher avec Gégé avec le traditionnel Bal à Gégé de la fête de la musique.
Petite restauration sur place ! .
Place de la Mairie Charleval 27380 Eure Normandie +33 7 86 02 53 88
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English : Fête de la Musique 2026
L’événement Fête de la Musique 2026 Charleval a été mis à jour le 2026-05-29 par Office de Tourisme Lyons Andelle
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