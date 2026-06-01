Fête de la musique 2026 : toute la programmation

En cas de fortes chaleurs Pensez à vous équiper : chapeau, tenue légère, crème solaire et surtout, munissez-vous d’eau pour rester bien hydraté tout au long de la journée. Adoptez les bons gestes !

Organisée dans tout l’Hexagone depuis 1982, la Fête de la musique est l’une des plus belles fêtes populaires mêlant tous les styles de musique, du jazz au rap, en passant par le rock, l’électro ou encore le classique. Les rues de Paris s’animent lors de cette soirée magique, placée sous le signe de la découverte et de la déambulation mélomaniaque !

Découvrez le programme ci-dessous !

Dimanche 21 juin sonnera un nouveau chapitre de la Fête de la musique. Concerts, chorales, DJ set… : le programme se dévoile déjà à Paris !

Le dimanche 21 juin 2026

de 08h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T11:00:00+02:00

fin : 2026-06-22T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T08:00:00+02:00_2026-06-21T01:00:00+02:00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

