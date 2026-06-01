Fête de la Musique à Altkirch Altkirch dimanche 21 juin 2026.

Altkirch

Fête de la Musique à Altkirch

Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-21 18:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

…Du rock à l’électro en passant par la chanson française et bien plus encore. Une soirée festive et musicale pour tous les goûts ! Petite restauration buvettes

Altkirch fête la musique le 21 juin 2026



Groove, hip-hop, variété DJ, rock, electro …

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Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91

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English :

…From rock to electro, French chanson and much more. A festive, musical evening for all tastes! Snacks and refreshments

L’événement Fête de la Musique à Altkirch Altkirch a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Sundgau