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Fête de la Musique à Altkirch Altkirch

Fête de la Musique à Altkirch Altkirch dimanche 21 juin 2026.

Adresse : Place Xavier Jourdain

Ville : 68130 Altkirch

Département : Haut-Rhin

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 0

Altkirch

Fête de la Musique à Altkirch

Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

…Du rock à l’électro en passant par la chanson française et bien plus encore. Une soirée festive et musicale pour tous les goûts ! Petite restauration buvettes
Altkirch fête la musique le 21 juin 2026
 
Groove, hip-hop, variété DJ, rock, electro …
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Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 98 91 

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English :

…From rock to electro, French chanson and much more. A festive, musical evening for all tastes! Snacks and refreshments

L’événement Fête de la Musique à Altkirch Altkirch a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du Sundgau

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