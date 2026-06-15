Altkirch

Spectacle: Friterie mon Amie

rue du Château Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-29 18:30:00

fin : 2026-07-29 20:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Une invitation simple à partager un moment convivial autour des frites et des rencontres du quotidien.

Un rituel d’accueil dans la plus modeste friterie du monde. Les gens du Nord sont-ils vraiment accueillants ? Que devient l’hospitalité en temps de crises permanentes ? Discussions autour des convives, de celles et ceux rencontrés autour d’un cornet, qui œuvrent pour que nous restions ensemble, comme des soleils. Accueillir, c’est aussi recevoir. Ramène ta plus belle patate. .

rue du Château Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20

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English :

A simple invitation to share a friendly moment over fries and casual conversations.

L’événement Spectacle: Friterie mon Amie Altkirch a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme du Sundgau