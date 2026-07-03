Informations pratiques

Altkirch

Summer Festival 2026

3A Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14 23:59:00

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Un événement à ne pas manquer pour profiter de deux soirées festives dans une ambiance conviviale et estivale !

Altkirch Summer Festival 2026

L’Altkirch Summer Festival vous propose deux soirées gratuites et ouvertes à tous au cœur d’Altkirch. Organisé par la Ville d’Altkirch en partenariat avec Le Phare, cet événement se déroulera sur la Place Xavier Jourdain avec une grande scène en plein air, des artistes incontournables et une ambiance festive pour toute la famille.

Sur place, vous trouverez des espaces de restauration ainsi que des buvettes et des bars.

La première soirée sera animée par DJ Mast avec Génération 90-2000, un show consacré aux plus grands tubes des années 90 et 2000 pour une soirée placée sous le signe de la nostalgie et de la fête.

La deuxième soirée mettra à l’honneur les années 80 avec Danny Wild et son spectacle 80 Story, qui vous fera revivre les plus grands succès de cette décennie dans une ambiance conviviale et dansante.

Que vous soyez amateur des années 80, fan des années 90-2000 ou simplement à la recherche d’une belle soirée d’été entre amis ou en famille, l’Altkirch Summer Festival est un rendez-vous à ne pas manquer.

À la fin du festival, la soirée se poursuivra au Phare d’Altkirch avec l’after officiel. Les personnes ayant l’âge requis et une tenue adaptée pourront prolonger la fête jusqu’au bout de la nuit. 0 .

3A Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 51 71 11 38 culture@mairie-altkirch.fr

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English :

An event you won’t want to miss—enjoy two festive evenings in a friendly, summery atmosphere!

L’événement Summer Festival 2026 Altkirch a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau