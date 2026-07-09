Le village by Chez Nous Altkirch
samedi 8 août 2026 · Altkirch
Informations pratiques
Altkirch
Le village by Chez Nous
1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-09 22:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
Musique, créations, buvette et restauration. Tout public
La Ville d’Altkirch donne une carte blanche au collectif Chez Nous pour animer le Jardin des Remparts.
Leur concept créer un village éphémère avec sa guinguette qui rassemble le
meilleur de l’artisanat, de la gastronomie et de la culture locale.
Musique, restauration, créations seront au rendez-vous de ce week-end qui se veut propice à la découverte et à la détente.
Buvette et restauration
0 .
1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 secretariat.general@mairie-altkirch.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music, art, refreshments, and food. Open to all ages
L’événement Le village by Chez Nous Altkirch a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Altkirch (Haut-Rhin)
- Blind test dans le jardin des remparts Altkirch 17 juillet 2026
- Sortie vélo Altkirch 22 juillet 2026
- Prison Island Escape Game Altkirch 22 juillet 2026
- Apéro/Quizz Altkirch 28 juillet 2026
- Spectacle: Friterie mon Amie Altkirch 29 juillet 2026