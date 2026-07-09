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AGENDA · Altkirch

Le village by Chez Nous Altkirch

samedi 8 août 2026 · Altkirch

Le village by Chez Nous Altkirch

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
1 rue de l'Hôtel de Ville
Ville
68130 Altkirch
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Altkirch

Le village by Chez Nous

1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09

Musique, créations, buvette et restauration. Tout public
La Ville d’Altkirch donne une carte blanche au collectif Chez Nous pour animer le Jardin des Remparts.

Leur concept créer un village éphémère avec sa guinguette qui rassemble le
meilleur de l’artisanat, de la gastronomie et de la culture locale.

Musique, restauration, créations seront au rendez-vous de ce week-end qui se veut propice à la découverte et à la détente.

Buvette et restauration

  0  .

1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04  secretariat.general@mairie-altkirch.fr

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English :

Music, art, refreshments, and food. Open to all ages

L’événement Le village by Chez Nous Altkirch a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Sundgau

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