Informations pratiques

Altkirch

Le village by Chez Nous

1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-08 14:00:00

fin : 2026-08-09 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-09

Musique, créations, buvette et restauration. Tout public

La Ville d’Altkirch donne une carte blanche au collectif Chez Nous pour animer le Jardin des Remparts.

Leur concept créer un village éphémère avec sa guinguette qui rassemble le

meilleur de l’artisanat, de la gastronomie et de la culture locale.

Musique, restauration, créations seront au rendez-vous de ce week-end qui se veut propice à la découverte et à la détente.

Buvette et restauration

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1 rue de l’Hôtel de Ville Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 secretariat.general@mairie-altkirch.fr

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English :

Music, art, refreshments, and food. Open to all ages

L’événement Le village by Chez Nous Altkirch a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du Sundgau