Informations pratiques

Altkirch

Concert One Eyed Octopus

31 rue des boulangers Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Préparez-vous à une soirée rock intense portée par des riffs puissants et une énergie débordante.

OeO est un groupe de rock originaire de Mulhouse, composé de quatre musiciens réunis par une même passion pour l’énergie brute du rock’n’roll, les sonorités envoûtantes du rock psychédélique et les influences stoner. Leur univers puissant et immersif promet une expérience musicale intense.

Buvette et restauration sur place. Événement gratuit et ouvert à tous. 0 .

31 rue des boulangers Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 billetterie@mairie-altkirch.fr

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English :

Get ready for an intense rock show fueled by powerful riffs and boundless energy.

L’événement Concert One Eyed Octopus Altkirch a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau