Soirée jeu de rôle Altkirch
Soirée jeu de rôle Altkirch mardi 18 août 2026.
Altkirch
Soirée jeu de rôle
Av. du 8E régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 21:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Réservé aux binômes adulte (+18 ans) / ado. Inscription sur le Portail Famille.
Établissement Jeunesse https://ccs.portail-familles.app/
Plongez ensemble dans une histoire interactive où parents et adolescents deviennent les héros de leur propre aventure. À travers vos choix, vos décisions et votre imagination, faites évoluer le scénario et relevez des défis en équipe.
Un moment convivial et original pour partager, échanger, rire et renforcer les liens familiaux tout en laissant libre cours à votre créativité. .
Av. du 8E régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Reserved for adult-teen pairs (ages 18 and up). Register on the Family Portal.
https://ccs.portail-familles.app/ Youth Center
L’événement Soirée jeu de rôle Altkirch a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Altkirch (Haut-Rhin)
- Stage de pratique artistique 7-11 ans Altkirch 7 juillet 2026
- Prison Island Escape Game Altkirch 22 juillet 2026
- Spectacle: Friterie mon Amie Altkirch 29 juillet 2026
- Slow Up Sundgau Altkirch 30 août 2026
- Altkirch trails 9ème édition Altkirch 6 septembre 2026