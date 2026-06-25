Altkirch

Soirée jeu de rôle

Av. du 8E régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 21:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Réservé aux binômes adulte (+18 ans) / ado. Inscription sur le Portail Famille.

Établissement Jeunesse https://ccs.portail-familles.app/

Plongez ensemble dans une histoire interactive où parents et adolescents deviennent les héros de leur propre aventure. À travers vos choix, vos décisions et votre imagination, faites évoluer le scénario et relevez des défis en équipe.

Un moment convivial et original pour partager, échanger, rire et renforcer les liens familiaux tout en laissant libre cours à votre créativité. .

Av. du 8E régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

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English :

Reserved for adult-teen pairs (ages 18 and up). Register on the Family Portal.

https://ccs.portail-familles.app/ Youth Center

L’événement Soirée jeu de rôle Altkirch a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau