Prison Island Escape Game Altkirch
Prison Island Escape Game Altkirch mercredi 22 juillet 2026.
Altkirch
Prison Island Escape Game
Av. du 8E régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-07-22 16:00:00
fin : 2026-07-22 19:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Tenue sportive et bouteille d’eau recommandées. Adultes (+18 ans) obligatoirement accompagnés d’un ado. Inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/
Prison Island est un jeu d’aventure coopératif. Vous aurez 1h30 pour tentez de relever en famille un maximum de défis. Pour y parvenir, il va falloir vous écouter, vous concerter et vous
entraider. La communication est la clef de la réussite ! .
Av. du 8E régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Sportswear and a water bottle are recommended. Adults (18 and older) must be accompanied by a teenager. Register via the family portal: https://ccs.portail-familles.app/
L’événement Prison Island Escape Game Altkirch a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
À voir aussi à Altkirch (Haut-Rhin)
- Stage de pratique artistique 7-11 ans Altkirch 7 juillet 2026
- Spectacle: Friterie mon Amie Altkirch 29 juillet 2026
- Slow Up Sundgau Altkirch 30 août 2026