Altkirch

Prison Island Escape Game

Av. du 8E régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 19:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Tenue sportive et bouteille d’eau recommandées. Adultes (+18 ans) obligatoirement accompagnés d’un ado. Inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/

Prison Island est un jeu d’aventure coopératif. Vous aurez 1h30 pour tentez de relever en famille un maximum de défis. Pour y parvenir, il va falloir vous écouter, vous concerter et vous

entraider. La communication est la clef de la réussite ! .

Av. du 8E régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sportswear and a water bottle are recommended. Adults (18 and older) must be accompanied by a teenager. Register via the family portal: https://ccs.portail-familles.app/

L’événement Prison Island Escape Game Altkirch a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau