Apéro/Quizz Altkirch
mardi 28 juillet 2026 · Altkirch
Informations pratiques
Altkirch
Apéro/Quizz
Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28 21:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Les adultes de plus de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un ado. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE
Venez tester vos connaissances en famille et défier les autres participants autour de thématiques variées !
Questions surprenantes, défis amusants et manches pleines de rebondissements chacun aura l’occasion de briller. Une soirée conviviale pour s’amuser en famille, autour d’un petit buffet apéritif. .
Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr
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English :
Adults over the age of 18 must be accompanied by a teenager. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/. JEUNESSE Center
L’événement Apéro/Quizz Altkirch a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau
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