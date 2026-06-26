Informations pratiques

Altkirch

Apéro/Quizz

Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 21:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Les adultes de plus de 18 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un ado. Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/ Etablissement JEUNESSE

Venez tester vos connaissances en famille et défier les autres participants autour de thématiques variées !

Questions surprenantes, défis amusants et manches pleines de rebondissements chacun aura l’occasion de briller. Une soirée conviviale pour s’amuser en famille, autour d’un petit buffet apéritif. .

Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

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English :

Adults over the age of 18 must be accompanied by a teenager. Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/. JEUNESSE Center

L’événement Apéro/Quizz Altkirch a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme du Sundgau