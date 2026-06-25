Altkirch

Sortie vélo

Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 14:00:00

fin : 2026-07-22 17:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Venir avec un vélo en bon état de marche et adapté à la taille du jeune, des freins vérifiés, un casque et une gourde d’eau. Sur inscription via le Portail Famille https://ccs.portail-familles.app/ Établissement Jeunesse.

En selle pour une balade pleine de découvertes !

Partez pour un parcours tranquille à travers le patrimoine sundgauvien, des virées en pleine nature et quelques conseils pour rouler en toute sécurité. Une pause est prévue au pumptrack de Tagolsheim pour s’amuser sur les bosses et les virages.

Une belle occasion de profiter du grand air et de s’amuser sur deux roues. .

Av. du 8E Régiment des Hussards Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 36 20 jeunesse@cc-sundgau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Please bring a bicycle in good working condition that is the right size for the child, with working brakes, a helmet, and a water bottle. Register via the Family Portal: https://ccs.portail-familles.app/ %C9tablissement Jeunesse.

L’événement Sortie vélo Altkirch a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau