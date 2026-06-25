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Tournois E-Sport: Mario et Fifa Altkirch

Tournois E-Sport: Mario et Fifa Altkirch mercredi 26 août 2026.

Adresse
1 rue des Vallons
Ville
68130 Altkirch
Département
Haut-Rhin
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Altkirch

Tournois E-Sport: Mario et Fifa

1 rue des Vallons Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 18:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Sur inscription via le portail famille https://ccs.portail-familles.app/
Etablissement JEUNESSE
Participe à une après-midi gaming animée par Laurent et Alexis. Défie les autres participants avec fair play et dans la bonne humeur.       .

1 rue des Vallons Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 64 54  mediathequedusundgau@haut-rhin.fr

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English :

Registration is required via the family portal at https://ccs.portail-familles.app/
JEUNESSE School

L’événement Tournois E-Sport: Mario et Fifa Altkirch a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau

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