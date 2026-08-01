Informations pratiques

Altkirch

slowUp Sundgau

Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-30 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Le premier SlowUp du Sundgau aura lieu le dimanche 30 août 2026.

Au programme un parcours de 35km entièrement fermé à la circulation, pour le plus grand plaisir des piétons, cyclistes, rollers et de tous les amateurs de mobilité douce.

Trois gares jalonnent le parcours Altkirch, Illfurth et Dannemarie, facilitant l’accès à l’événement.

Un SlowUp, c’est une journée sans voitures, sur un itinéraire d’une trentaine de kilomètres où les routes sont réservées aux déplacements non motorisés. Chacun peut ainsi profiter des paysages à son rythme, en toute sécurité.

Tout au long du parcours, une ambiance festive vous attend animations locales, nombreux points de restauration, villages en fête…

Une véritable invitation au slow tourisme, grandeur nature. 0 .

Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 02 90 info@sundgau.fr

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English :

L’événement slowUp Sundgau Altkirch a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue