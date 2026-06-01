Fête de la musique à Appoigny Place de la Liberté Appoigny samedi 20 juin 2026.

Appoigny

Fête de la musique à Appoigny

Place de la Liberté Appoigny Appoigny Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des fêtes d’Appoigny organisera la deuxième édition de la fête de la musique dans le cœur du village, sur la Place de la Liberté. Cet événement sera marqué par le concert de Gafys Ember à 20h. Dès 19h il sera possible de profiter des boissons du Café de la Place et de la Bonne Halte ainsi que des pizzas de FleuryMila, la paella des Delices de Savoie et les paninis et muffins des Délices de Tiph. .

Place de la Liberté Appoigny Appoigny 89380 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 45 19 15 cfappoigny@gmail.com

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English : Fête de la musique à Appoigny

L’événement Fête de la musique à Appoigny Appoigny a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Auxerrois