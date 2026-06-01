Arcomps

Fête de la musique à Arcomps

Arcomps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité Saint-Blaise d’Arcomps vous donne rendez-vous le 20 juin pour célébrer la Fête de la Musique dans une ambiance festive et conviviale !

À partir de 19h, venez profiter d’une soirée animée par Éric Glomeau, avec musique, bonne humeur et partage au cœur du village d’Arcomps.

Restauration et buvette seront disponibles sur place, avec de savoureuses spécialités mexicaines et un food truck pour régaler petits et grands.

Une belle soirée en perspective à ne pas manquer entre amis ou en famille ! .

Arcomps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 89 28 25 03

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English :

The Comité Saint-Blaise d?Arcomps looks forward to seeing you on June 20 to celebrate the Fête de la Musique in a festive and convivial atmosphere!

L’événement Fête de la musique à Arcomps Arcomps a été mis à jour le 2026-05-31 par OT CHATEAUMEILLANT