Fête de la musique à Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence
Fête de la musique à Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence vendredi 19 juin 2026.
Beaumont-lès-Valence
Fête de la musique à Beaumont-lès-Valence
Eglise-Temple Place de la Mairie Espace Dolto Beaumont-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
À l’occasion de la Fête de la Musique, la commune de Beaumont-lès-Valence vous invite à une soirée festive pour célébrer l’arrivée de l’été en rythme ! Cette année profitez d’une programmation éclectique répartie sur Trois sites emblématiques du village
.
Eglise-Temple Place de la Mairie Espace Dolto Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark the Fête de la Musique, Beaumont-lès-Valence invites you to a festive evening to celebrate the arrival of summer in rhythm! This year, enjoy an eclectic program spread over three emblematic sites in the village:
L’événement Fête de la musique à Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-24 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Beaumont-lès-Valence (Drôme)
- Spectacle: La ferme du bois fleury au volonteux Beaumont-lès-Valence 28 mai 2026
- Conférence “Voir et entendre les trous noirs” Maison des Associations Beaumont-lès-Valence 29 mai 2026
- L’Exposition du mois de juin Hall de la Mairie Beaumont-lès-Valence 3 juin 2026
- Le Rallye de la Gastronomie – IN SITU, IN SITU, Beaumont-lès-Valence 6 juin 2026