Beaumont-lès-Valence

Fête de la musique à Beaumont-lès-Valence

Eglise-Temple Place de la Mairie Espace Dolto Beaumont-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

À l’occasion de la Fête de la Musique, la commune de Beaumont-lès-Valence vous invite à une soirée festive pour célébrer l’arrivée de l’été en rythme ! Cette année profitez d’une programmation éclectique répartie sur Trois sites emblématiques du village

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Eglise-Temple Place de la Mairie Espace Dolto Beaumont-lès-Valence 26760 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 54 55 contact@beaumontlesvalence.fr

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English :

To mark the Fête de la Musique, Beaumont-lès-Valence invites you to a festive evening to celebrate the arrival of summer in rhythm! This year, enjoy an eclectic program spread over three emblematic sites in the village:

L’événement Fête de la musique à Beaumont-lès-Valence Beaumont-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-24 par Valence Romans Tourisme