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Fête de la musique à Beaurevoir Beaurevoir

Fête de la musique à Beaurevoir Beaurevoir dimanche 21 juin 2026.

Ville : 02110 Beaurevoir

Département : Aisne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Beaurevoir

Fête de la musique à Beaurevoir

Beaurevoir Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21

Date(s) :
2026-06-21

La fête de la musique s’installe à Beaurevoir !
Rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 18h30 sur la place, pour un concert live !
Partagez et venez !
La fête de la musique s’installe à Beaurevoir !
Rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 18h30 sur la place, pour un concert live !
Partagez et venez !   .

Beaurevoir 02110 Aisne Hauts-de-France   fetesettraditionsbeaurevoir@gmail.com

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English :

The Music Festival is coming to Beaurevoir!
Join us on Sunday, June 21, starting at 6:30 p.m. in the square for a live concert!
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L’événement Fête de la musique à Beaurevoir Beaurevoir a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois

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