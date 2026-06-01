Fête de la musique à Beaurevoir Beaurevoir
Fête de la musique à Beaurevoir Beaurevoir dimanche 21 juin 2026.
Beaurevoir
Fête de la musique à Beaurevoir
Beaurevoir Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La fête de la musique s’installe à Beaurevoir !
Rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 18h30 sur la place, pour un concert live !
Partagez et venez !
La fête de la musique s’installe à Beaurevoir !
Rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 18h30 sur la place, pour un concert live !
Partagez et venez ! .
Beaurevoir 02110 Aisne Hauts-de-France fetesettraditionsbeaurevoir@gmail.com
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English :
The Music Festival is coming to Beaurevoir!
Join us on Sunday, June 21, starting at 6:30 p.m. in the square for a live concert!
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L’événement Fête de la musique à Beaurevoir Beaurevoir a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois
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