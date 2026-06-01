Beaurevoir

Fête de la musique à Beaurevoir

Beaurevoir Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

La fête de la musique s’installe à Beaurevoir !

Rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 18h30 sur la place, pour un concert live !

Partagez et venez !

La fête de la musique s’installe à Beaurevoir !

Rendez-vous le dimanche 21 juin à partir de 18h30 sur la place, pour un concert live !

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Beaurevoir 02110 Aisne Hauts-de-France fetesettraditionsbeaurevoir@gmail.com

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English :

The Music Festival is coming to Beaurevoir!

Join us on Sunday, June 21, starting at 6:30 p.m. in the square for a live concert!

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L’événement Fête de la musique à Beaurevoir Beaurevoir a été mis à jour le 2026-06-16 par OT du Saint-Quentinois