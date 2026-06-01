Bornel

Fête de la musique à Bornel

rue du 8 Mai 1945 Bornel Oise

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 01:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La Ville de Bornel est fière de vous inviter à sa Fête de la Musique !

Cette année, nous avons à cœur de mettre en lumière les talents bornelois qui font vivre la musique et l’ambiance de notre commune ??

Nous aurons le plaisir de partager une belle soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur !

Concerts & DJ Set avec Anthony Bey ainsi que Ludo & Tof Family

Buvette et restauration sur place

Nous sommes heureux de voir autant de talents à Bornel… alors autant en profiter ensemble !

La Ville de Bornel est fière de vous inviter à sa Fête de la Musique !

Cette année, nous avons à cœur de mettre en lumière les talents bornelois qui font vivre la musique et l’ambiance de notre commune ??

Nous aurons le plaisir de partager une belle soirée festive, conviviale et pleine de bonne humeur !

Concerts & DJ Set avec Anthony Bey ainsi que Ludo & Tof Family

Buvette et restauration sur place

Nous sommes heureux de voir autant de talents à Bornel… alors autant en profiter ensemble ! .

rue du 8 Mai 1945 Bornel 60540 Oise Hauts-de-France +33 3 44 08 50 13

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English :

The town of Bornel is proud to invite you to its Fête de la Musique!

This year, we’d like to highlight the talents of Bornel?s residents, who bring music and atmosphere to life in our town?

We’re looking forward to a festive, convivial and fun-filled evening!

Concerts & DJ Set with Anthony Bey and Ludo & Tof Family

Refreshments and catering on site

We’re delighted to see so much talent in Bornel? so let’s make the most of it together!

L’événement Fête de la musique à Bornel Bornel a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre