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Fête de la Musique à Brûlain Brûlain

Fête de la Musique à Brûlain Brûlain

Fête de la Musique à Brûlain Brûlain samedi 20 juin 2026.

Adresse : 2 Rue du Stade

Ville : 79230 Brûlain

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Brûlain

Fête de la Musique à Brûlain

2 Rue du Stade Brûlain Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, venez profiter d’une soirée festive et conviviale avec le fantastique groupe Chanson d’occasion officiel !
Au programme
– Buvette
– Restauration avec le nouveau Food truck du foyer, La Grange !
– Concert live
– Ambiance estivale
– Jeux et animations

Et tout cela sous l’ambiance guinguette !

On compte sur vous pour venir passer une excellente soirée avec nous, en famille et/ou entre amis !

Salle des fêtes de Brûlain
À partir de 18h
Entrée gratuite
On vous attend nombreux pour célébrer l’été en musique !

Le Foyer Rural de Brûlain co-organisation avec l’ES Brûlain.   .

2 Rue du Stade Brûlain 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78 

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English : Fête de la Musique à Brûlain

L’événement Fête de la Musique à Brûlain Brûlain a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Niort Marais Poitevin