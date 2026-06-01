Brûlain

Fête de la Musique à Brûlain

2 Rue du Stade Brûlain Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le samedi 20 juin 2026, venez profiter d’une soirée festive et conviviale avec le fantastique groupe Chanson d’occasion officiel !

Au programme

– Buvette

– Restauration avec le nouveau Food truck du foyer, La Grange !

– Concert live

– Ambiance estivale

– Jeux et animations

Et tout cela sous l’ambiance guinguette !

On compte sur vous pour venir passer une excellente soirée avec nous, en famille et/ou entre amis !

Salle des fêtes de Brûlain

À partir de 18h

Entrée gratuite

On vous attend nombreux pour célébrer l’été en musique !

Le Foyer Rural de Brûlain co-organisation avec l’ES Brûlain. .

2 Rue du Stade Brûlain 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78

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English : Fête de la Musique à Brûlain

L’événement Fête de la Musique à Brûlain Brûlain a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Niort Marais Poitevin