Fête de la Musique à Brûlain Brûlain
Fête de la Musique à Brûlain Brûlain samedi 20 juin 2026.
Brûlain
Fête de la Musique à Brûlain
2 Rue du Stade Brûlain Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Le samedi 20 juin 2026, venez profiter d’une soirée festive et conviviale avec le fantastique groupe Chanson d’occasion officiel !
Au programme
– Buvette
– Restauration avec le nouveau Food truck du foyer, La Grange !
– Concert live
– Ambiance estivale
– Jeux et animations
Et tout cela sous l’ambiance guinguette !
On compte sur vous pour venir passer une excellente soirée avec nous, en famille et/ou entre amis !
Salle des fêtes de Brûlain
À partir de 18h
Entrée gratuite
On vous attend nombreux pour célébrer l’été en musique !
Le Foyer Rural de Brûlain co-organisation avec l’ES Brûlain. .
2 Rue du Stade Brûlain 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 07 97 78
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English : Fête de la Musique à Brûlain
L’événement Fête de la Musique à Brûlain Brûlain a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Niort Marais Poitevin