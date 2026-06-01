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Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey

Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey

Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place du Marché

Ville : 52600 Chalindrey

Département : Haute-Marne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Chalindrey

Fête de la musique à Chalindrey

Place du Marché Chalindrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Tout public
Restauration et buvette sur place
Entrée libre   .

Place du Marché Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 50 17  contact@ville-chalindrey.fr

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English :

L’événement Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey a été mis à jour le 2026-06-15 par Antenne du Pays de Langres

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