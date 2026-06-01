Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey
Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey samedi 20 juin 2026.
Chalindrey
Fête de la musique à Chalindrey
Place du Marché Chalindrey Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Tout public
Restauration et buvette sur place
Entrée libre .
Place du Marché Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 50 17 contact@ville-chalindrey.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey a été mis à jour le 2026-06-15 par Antenne du Pays de Langres
À voir aussi à Chalindrey (Haute-Marne)
- Fête Nationale à Chalindrey Chalindrey 13 juillet 2026