Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey samedi 20 juin 2026.

Chalindrey

Fête de la musique à Chalindrey

Place du Marché Chalindrey Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Tout public

Restauration et buvette sur place

Entrée libre .

Place du Marché Chalindrey 52600 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 50 17 contact@ville-chalindrey.fr

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English :

L’événement Fête de la musique à Chalindrey Chalindrey a été mis à jour le 2026-06-15 par Antenne du Pays de Langres