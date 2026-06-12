Fête de la musique à Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny
Fête de la musique à Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny samedi 20 juin 2026.
Cluny
Fête de la musique à Cluny
Place du 11 Août 1944 Dans les rues de Cluny Cluny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-21 23:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Venez fêter l’été et la musique à Cluny !
La ville de Cluny vous propose un programme riche en animations musicales sur deux jours.
Musiques électronique, chorales, concerts, gospel, rock ou encore danse country, il y en aura pour tous les goûts ! .
Place du 11 Août 1944 Dans les rues de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de la musique à Cluny
L’événement Fête de la musique à Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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