Fête de la musique à Cluny Place du 11 Août 1944 Cluny samedi 20 juin 2026.

Cluny

Fête de la musique à Cluny

Place du 11 Août 1944 Dans les rues de Cluny Cluny Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-21 23:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Venez fêter l’été et la musique à Cluny !

La ville de Cluny vous propose un programme riche en animations musicales sur deux jours.

Musiques électronique, chorales, concerts, gospel, rock ou encore danse country, il y en aura pour tous les goûts ! .

Place du 11 Août 1944 Dans les rues de Cluny Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de la musique à Cluny

L’événement Fête de la musique à Cluny Cluny a été mis à jour le 2026-06-09 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)