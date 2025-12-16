Spectacle équestre de l’été Zusamenn Haras National de Cluny Cluny

Spectacle équestre de l’été Zusamenn

Sur la piste, les restes d’un banquet témoignent d’un lendemain de fête. Le public ne s’est pourtant pas trompé d’horaire, c’est bien le quotidien de ces artistes et leurs préparatifs du grand soir qu’on l’invite à découvrir. Cette nouvelle création tente de dissoudre la frontière entre l’humain et l’animal. Une quête d’harmonie entre sept chevaux, six artistes et deux chiens qui ouvre une porte insolite sur l’univers du cirque en explorant l’intimité d’une vie de troupe.

Dans le rond de piste du chapiteau, animaux et humains s’accordent dans une aventure singulière ou les émotions et les sensibilités s’exercent avec générosité, confiance et sincérité.

Spectacle tout public, conseillé à partir de 6 ans, sous chapiteau Durée environ 1h30 .

English : Spectacle équestre de l’été Zusamenn

